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Ghaziabad News: शिक्षाः स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में देशभक्ति तराने गूंजेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। छात्र वीर बलिदानियों के संघर्ष को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। प्रभात फेरियों और रैलियों से आजादी के महत्व को जागरूक किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को तैयारी करने का निर्देश दिया है।

Ghaziabad News: शिक्षाः स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में देशभक्ति तराने गूंजेंगे

Ghaziabad News: - स्कूलों में तिरंगा फहराने के बाद होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, वीर बिलदानियों के संघर्ष का करेंगे प्रदर्शन गाजियाबाद, गुलशन भारती। जिले के स्कूलों में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाएगा। गीत-संगीत और नाटक के जरिए छात्र-छात्राएं वीर बलिदानियों के संघर्ष और योगदान को दर्शाएंगे और उनकी शहादत को नमन करेंगे। साथ ही प्रभात फेरी और रैलियां निकालकर लोगों को भी आजादी का महत्व बताएंगे।शासन के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी 446 स्कूलों को इसकी सूचना देते हुए तैयारी करने को कहा है, हालांकि अभी कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि के चलते स्कूल बंद हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल खुलने पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू होंगी।

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छात्र-छात्राओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभ्यास कराया जाएगा। साथ ही रैलियों और प्रभात फेरियों के लिए स्लोगन व नारे लिखे पोस्टर तैयार किए जाएंगे। मार्च पास्ट का भी अभ्यास कराया जाएगा। स्कूलों को फूल-मालाओं, रंगोली और गुब्बारों से सजाया जाएगा। कविनगर प्राथमिक स्कूल के प्रधानाचार्य राजकुमार ने बताया कि स्कूल में पहले से ही अभ्यास कराया जा रहा था। स्कूल बंद होने के चलते अभी गतिविधियां रुकी हुई हैं। स्कूल खुलने पर फिर से अभ्यास कराकर बच्चों को कार्यक्रम के लिए तैयार किया जाएगा। वहीं, दूसरी तरफ माध्यमिक स्कूलों में भी आयोजन की भव्य तैयारी के निर्देश हैं। स्कूलों को तिरंगा गुब्बारों और झालरों से सजाया जाएगा।

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