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Ghaziabad News: ग्लिट्ज टीम ने 51 रन से मैच जीता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के गिरिराज क्रिकेट मैदान पर ग्लिट्ज टीम ने टायकूंस को 51 रन से हराकर जीत हासिल की। ग्लिट्ज ने 221 रन बनाए, जिसमें समीर सिंह ने 105 और अतुल ने 54 रन बनाए। टायकूंस ने 170 रन बनाए। समीर सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

Ghaziabad News: ग्लिट्ज टीम ने 51 रन से मैच जीता

Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। गिरिराज क्रिकेट मैदान पर सोमवार को ग्लिट्ज टीम और टायकूंस के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। इसमें ग्लिट्ज टीम ने 51 रन से जीत हासिल की। टॉस जीतकर ग्लिट्ज टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए। समीर सिंह ने 105 और अतुल ने 54 रन की पारी खेली। विरोधी टीम से पुनीत और अंकित माथुर ने तीन-तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टायकूंस की टीम 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 170 रन ही बना पाई। नसीम अहमद ने 44 और हर्षित गुप्ता ने 29 रन का योगदान दिया।

ग्लिट्ज टीम से गेंदबाजी में कप्तान जावेद खान ने तीन विकेट लिए। समीर सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।

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