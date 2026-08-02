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Ghaziabad News: छात्राओं ने नशा मुक्ति जागरुकता रैली निकाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गिन्नी देवी मोदी गर्ल्स पीजी कॉलेज की छात्राओं ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत जागरुकता रैली निकाली। इस रैली का शुभारंभ कार्यवाहक प्राचार्या डॉ. नूतन सिंह ने किया। रैली के अंत में छात्रों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। शिक्षिकाओं का सहयोग भी रहा।

Ghaziabad News: छात्राओं ने नशा मुक्ति जागरुकता रैली निकाली

Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। गिन्नी देवी मोदी गर्ल्स पीजी कॉलेज की छात्राओं ने रविवार को नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत जागरुकता रैली निकाली। कार्यवाहक प्राचार्या डॉ. नूतन सिंह ने इसका शुभारंभ किया। रैली के उपरांत ने नशा मुक्ति की शपथ ग्रहण की। रैली में शिक्षिका डॉ. ऋषिका पांडेय, डॉ. आकांक्षा सारस्वत, मंजू कन्नौजिया, ऐश्वर्या बहुगुणा और शालू का सहयोग रहा।

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