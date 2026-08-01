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Ghaziabad News: ऑनलाइन निवेश के नाम पर साढ़े नौ लाख रुपये ठगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में एक व्यक्ति को ऑनलाइन निवेश के नाम पर ₹9.5 लाख की ठगी का शिकार होना पड़ा। आरोपी ने उसे टीएलसी कंपनी में निवेश करने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें हर महीने 5% मुनाफे का वादा किया गया था। जांच में पता चला कि कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं था और आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों से धोखाधड़ी की।

Ghaziabad News: ऑनलाइन निवेश के नाम पर साढ़े नौ लाख रुपये ठगे

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। नगर कोतवाली क्षेत्र में ऑनलाइन निवेश पर हर महीने पांच फीसदी मुनाफे का लालच देकर एक व्यक्ति से साढ़े नौ लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस्लाम नगर निवासी कामिल इरशाद ने अदालत में दिए प्रार्थना-पत्र में बताया कि वर्ष 2023 के अंत में मसूरी क्षेत्र निवासी आदिल ने उसे टीएलसी कंपनी में निवेश करने का प्रस्ताव दिया था। उसने दावा किया कि कंपनी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और इसमें निवेश करने पर वर्ष 2027 तक हर महीने पांच प्रतिशत निश्चित मुनाफा मिलेगा। साथ ही यह भी भरोसा दिलाया गया कि निवेश की गई पूरी रकम सुरक्षित रहेगी और उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वयं वह लेगा।

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पीड़ित के मुताबिक आरोपी के झांसे में आकर उसने सबसे पहले एक लाख रुपये यूपीआई के माध्यम से आरोपी के खाते में जमा किए। इसके बाद कैप्टर मनी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के खाते में मार्च से जून 2024 के बीच पांच ट्रांजेक्शन में 3.40 लाख रुपये जमा कराए। इतना ही नहीं, 24 मार्च 2024 को कंपनी की क्लोजिंग का हवाला देते हुए अधिक लाभ का लालच देकर आरोपी ने उनसे पांच लाख रुपये नगद भी ले लिए। कामिल इरशाद के मुताबिक निवेश के बाद करीब एक वर्ष तक आरोपी तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर भुगतान टालता रहा। जब लगातार मुनाफा नहीं मिला तो उन्होंने कंपनी से संपर्क करने का प्रयास किया। जांच करने पर पता चला कि जिस निवेश की बात कही गई थी, उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। फर्जी दस्तावेज और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से निवेश का भ्रम पैदा कर उनसे ठगी की गई।

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