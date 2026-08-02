Ghaziabad News: साइबर अपराध से बचाव के तरीके बताए
Ghaziabad News: गाजियाबाद में पीपीएस (रिटायर्ड) ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की गोष्ठी हुई। अध्यक्ष इकबाल सिंह सरोहा ने बैठक की अध्यक्षता की। कोषाध्यक्ष सोमवीर सिंह ने लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए सिपाही संतोष तिवारी और अंकुर शर्मा ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, नतिन कौशिक। गाजियाबाद में रविवार को पीपीएस (रिटायर्ड) ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की गोष्ठी हुई। वरिष्ठ सदस्य इकबाल सिंह सरोहा की अध्यक्षता में हुई। कोषाध्यक्ष सोमवीर सिंह ने जनपद का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इसमें साइबर थाना के प्रभारी निरीक्षक संतोष तिवारी एवं उपनिरीक्षक अंकुर शर्मा, मुख्य आरक्षी पुनीत शर्मा ने साइबर अपराध से बचाव के तरीके बताए।
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