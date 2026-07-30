Ghaziabad News: होटल संचालक के बेटे से रंगदारी मांगने का आरोप
Ghaziabad News: गाजियाबाद के शास्त्रीनगर में होटल संचालक के बेटे अमित भार्गव ने आरोप लगाया है कि उनके पिता से 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। पड़ोसी अर्जुन यादव और उसकी मां ने उन्हें हत्या की धमकी दी और 60,000 रुपये लूट लिए। मसूरी पुलिस ने मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। शास्त्रीनगर के एक होटल संचालक के बेटे से 25 लाख की रंगदारी मांगने, 60 हजार रुपये लूटने और हत्या की धमकी देने के मामले में मसूरी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मां-बेटे समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शास्त्रीनगर निवासी अमित भार्गव ने अदालत में दिए प्रार्थना-पत्र में बताया कि उनके पिता कैलाश चंद शर्मा शास्त्रीनगर बी-ब्लॉक में होटल संचालित करते हैं। उनके पड़ोस में रहने वाले अर्जुन यादव और उसकी मां ललिता यादव लंबे समय से होटल चलाने के नाम पर अवैध धन की मांग करते रहे हैं।
इस संबंध में वर्ष 2024 में कविनगर थाने में रंगदारी और धमकी का मुकदमा भी दर्ज कराया जा चुका है। दो जून 2026 की रात नाहल के रास्ते में बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि जिंदा रहना है तो अर्जुन और उसकी मां को 25 लाख रुपये दे दो। इसके बाद दोनों ने उनसे 60 हजार रुपये छीन लिए। एसीपी मसूरी सुनील कुमार का कहना है कि शिकायत पर 30 जुलाई को मसूरी थाने में मां-बेटे तथा दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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