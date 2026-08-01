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Ghaziabad News: समाधान दिवस पर 15 शिकायतों का निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद जिले में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 197 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 15 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतें संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेज दी गईं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निस्तारण एक सप्ताह के भीतर किया जाए।

Ghaziabad News: समाधान दिवस पर 15 शिकायतों का निस्तारण

Ghaziabad News: गाजियाबाद। जिले की तीनों तहसीलों में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 197 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 15 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष को संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेज दिया। डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निस्तारण एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

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