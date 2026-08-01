Ghaziabad News: समाधान दिवस पर 15 शिकायतों का निस्तारण
Ghaziabad News: गाजियाबाद जिले में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 197 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 15 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतें संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेज दी गईं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निस्तारण एक सप्ताह के भीतर किया जाए।
Ghaziabad News: गाजियाबाद। जिले की तीनों तहसीलों में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 197 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 15 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष को संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेज दिया। डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निस्तारण एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।