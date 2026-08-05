Ghaziabad News: सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट, हालत गंभीर
Ghaziabad News: घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज गाजियाबाद, योगेन्द्र
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। कविनगर थाना क्षेत्र में सब्जी विक्रेता के साथ तीन लोगों ने मारपीट की। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने एक नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।पुलिस के मुताबिक बाग वाली कॉलोनी, शास्त्री नगर निवासी देवेंद्र सिंह ने बताया कि उनका 24 वर्षीय बेटा आकाश सब्जी की रेहड़ी लगाता है। एक अगस्त की रात करीब 11 बजे वह अपनी रेहड़ी लेकर घर लौट रहा था। डायमंड फ्लाईओवर के पास उसे सोनू नामक युवक ने अपने दो साथियों के साथ रोक लिया। आरोप है कि तीनों ने किसी बात को लेकर आकाश के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।
विरोध करने पर आरोपियों ने पीटा। मारपीट में आकाश को गंभीर चोटें आईं। आरोपियों ने जाते-जाते उसे जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और आकाश को सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया। एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि सोनू और उसके दो अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
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