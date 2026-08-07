Ghaziabad News: रेडियोलॉजी विभाग के कर्मचारियों में विवाद
Ghaziabad News: गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में नियमित और संविदा कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ है। नियमित कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है और संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने हस्तक्षेप का आश्वासन दिया है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। एमएमजी अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग के कर्मचारी दो गुटों में बंट गए हैं। नियमित और संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बीच विवाद गहरा गया है। आरोप है कि नियमित कर्मचारियों को साइडलाइन कर संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को प्राथमिकता दी जा रही है। अस्पताल प्रबंधन को नियमित कर्मचारी की शिकायत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। नियमित कर्मचारी का आरोप है कि अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे जांच के महत्वपूर्ण कार्यों से उसे किनारे करके संविदा और आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। जबकि अगर कोई जवाबदेही हुई तो वह जिम्मेदार होगा। ऐसे में नियमित कर्मचारी ने सीएमएस से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।
वहीं, दूसरे पक्ष ने भी सीएमएस को शिकायत देकर नियमित कर्मचारी को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। इस मामले में सीएमएस डा राकेश कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
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