Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: रेडियोलॉजी विभाग के कर्मचारियों में विवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में नियमित और संविदा कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ है। नियमित कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है और संविदा कर्मियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने हस्तक्षेप का आश्वासन दिया है।

Ghaziabad News: रेडियोलॉजी विभाग के कर्मचारियों में विवाद

Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। एमएमजी अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग के कर्मचारी दो गुटों में बंट गए हैं। नियमित और संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बीच विवाद गहरा गया है। आरोप है कि नियमित कर्मचारियों को साइडलाइन कर संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को प्राथमिकता दी जा रही है। अस्पताल प्रबंधन को नियमित कर्मचारी की शिकायत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। नियमित कर्मचारी का आरोप है कि अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे जांच के महत्वपूर्ण कार्यों से उसे किनारे करके संविदा और आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। जबकि अगर कोई जवाबदेही हुई तो वह जिम्मेदार होगा। ऐसे में नियमित कर्मचारी ने सीएमएस से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

ये भी पढ़ें:Ghaziabad News: एमएमजी अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन खराब

वहीं, दूसरे पक्ष ने भी सीएमएस को शिकायत देकर नियमित कर्मचारी को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। इस मामले में सीएमएस डा राकेश कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hospital Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।