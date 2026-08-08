Ghaziabad News: 30 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र बदले

Ghaziabad News: गाजियाबाद, नतिन कौशिक। नगर जोन के पुलिस उपायुक्त धवल जायसवाल ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से नगर जोन में 30 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। कई दरोगाओं को चौकी प्रभारी बनाया गया, जबकि कई के थाना क्षेत्र बदले गए है। नगर जोन में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करने के निर्देश देते हुए नगर जोन के पुलिस उपायुक्त धवल जायसवाल ने नगर जोन से उप निरीक्षक ओमवीर सिंह को मोरटा चौकी प्रभारी, नीरज राठौर को गोविंदपुरम चौकी प्रभारी, रवेंद्र कुमार को वर्धमानपुर चौकी प्रभारी, विवेक यादव को सेक्टर नौ कविनगर चौकी प्रभारी, राहुल वर्मा को मधुबन बापूधाम साइबर सेल, कुलदीप कुमार को कविनगर थाने, मंगल सिंह को नंदग्राम थाने, प्रवेश कुमार को सिहानी गेट साइबर सेल, देशपाल सिंह को विजयनगर थाने, फिरोज अख्तर को सिहानी गेट थाने, अखिलेश कुमार को क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने, विक्रांत पंवार को कविनगर थाने, जितेंद्र कुमार को नंदग्राम थाने, सतेंद्र कुमार को क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने, राजेंद्र प्रसाद को विजयनगर थाने, मयंक कुमार चौहान को नंदग्राम थाने, शेखर सिंह को मधुबन बापूधाम थाने, बाबू राम को वेव सिटी थाने, देवेंद्र कुमार और बदन सिंह को नंदग्राम थाने, गजय सिंह व खेम चंद्र को कोतवाली थाने, संजीव कुमार को वरिष्ठ उप निरीक्षक क्रासिंग रिपब्लिक थाने, पवन कुमार को वरिष्ठ उप निरीक्षक मधुबन बापूधाम थाने भेजा गया है。