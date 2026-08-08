Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: 30 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र बदले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद में पुलिस उपायुक्त धवल जायसवाल ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए 30 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। कई दरोगाओं को नए चौकी प्रभारी बनाया गया, जबकि कई के थाना क्षेत्र बदले गए हैं। इस कदम से पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करने का निर्देश दिया गया है।

Ghaziabad News: 30 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र बदले

Ghaziabad News: गाजियाबाद, नतिन कौशिक। नगर जोन के पुलिस उपायुक्त धवल जायसवाल ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से नगर जोन में 30 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। कई दरोगाओं को चौकी प्रभारी बनाया गया, जबकि कई के थाना क्षेत्र बदले गए है। नगर जोन में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करने के निर्देश देते हुए नगर जोन के पुलिस उपायुक्त धवल जायसवाल ने नगर जोन से उप निरीक्षक ओमवीर सिंह को मोरटा चौकी प्रभारी, नीरज राठौर को गोविंदपुरम चौकी प्रभारी, रवेंद्र कुमार को वर्धमानपुर चौकी प्रभारी, विवेक यादव को सेक्टर नौ कविनगर चौकी प्रभारी, राहुल वर्मा को मधुबन बापूधाम साइबर सेल, कुलदीप कुमार को कविनगर थाने, मंगल सिंह को नंदग्राम थाने, प्रवेश कुमार को सिहानी गेट साइबर सेल, देशपाल सिंह को विजयनगर थाने, फिरोज अख्तर को सिहानी गेट थाने, अखिलेश कुमार को क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने, विक्रांत पंवार को कविनगर थाने, जितेंद्र कुमार को नंदग्राम थाने, सतेंद्र कुमार को क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने, राजेंद्र प्रसाद को विजयनगर थाने, मयंक कुमार चौहान को नंदग्राम थाने, शेखर सिंह को मधुबन बापूधाम थाने, बाबू राम को वेव सिटी थाने, देवेंद्र कुमार और बदन सिंह को नंदग्राम थाने, गजय सिंह व खेम चंद्र को कोतवाली थाने, संजीव कुमार को वरिष्ठ उप निरीक्षक क्रासिंग रिपब्लिक थाने, पवन कुमार को वरिष्ठ उप निरीक्षक मधुबन बापूधाम थाने भेजा गया है。

इनके भी कार्यक्षेत्र बदले

उप निरीक्षक आकाश तिवारी को सिहानी गेट थाने से नेहरू नगर चौकी प्रभारी बनाया गया है। दीपेक कुमार को कोतवाली थाने से जल निगम हलका प्रभारी, अशद अली को नंदग्राम थाने से क्रॉसिंग रिपब्लिक चौकी प्रभारी, आकाश कुमार को पुलिस लाइन से नया बस अड्डा चौकी प्रभारी, राहुल शर्मा को नया बस अड्डा चौकी प्रभारी से सिहानी गेट थाने, सुरेंद्र सिंह को गोविंदपुरम चौकी प्रभारी से विजयनगर थाने में वरिष्ठ उपनिरीक्षण का कार्यभार सौंपा है।

सामान्य प्रश्न

धवल जायसवाल ने कितने दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है?
धवल जायसवाल ने नगर जोन में 30 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।