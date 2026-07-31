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Ghaziabad News: गृहकर की दरें बढ़ाने पर व्यापारियों ने का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के व्यापारियों ने नई हाउस टैक्स दरें निरस्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। व्यापारी वर्ग ने प्रदर्शन किया और पुरानी दरों पर टैक्स लगाने की मांग की। नगर निगम द्वारा लागू की गई नई दरें व्यापारियों के लिए आर्थिक बोझ बढ़ा रही हैं, जिससे उनमें निराशा है।

Ghaziabad News: गृहकर की दरें बढ़ाने पर व्यापारियों ने का प्रदर्शन

Ghaziabad News: गाजियाबाद, संजीव वर्मा। महानगर उद्योग व्यापार मंडल के व्यापरियों ने हाउस टैक्स की नई दरों को निरस्त करने की मांग को लेकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने बढ़ी दरों को लेकर प्रदर्शन भी किया। मंडल के अध्यक्ष गोपीचंद व महानगर महामंत्री अशोक चावला ने बताया कि पूरे प्रदेश में हाउस टैक्स पुरानी दरों के आधार पर ही लिया जा रहा है। लेकिन गाजियाबाद में नगर निगम की महापौर व नगरायुक्त द्वारा नई टैक्स की दरों को ही लागू किया हुआ है। केवल आवासीय संपत्तियों के कर में आंशिक कमी कर औपचारिकता निभाई गई है, जबकि व्यावसायिक संपत्तियों पर बढ़ाए गए हाउस टैक्स में किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है।

जिससे व्यापारी वर्ग में निराशा है। व्यापारियों ने ज्ञापन में मांग की है कि हाउस टैक्स पुरानी दरों के आधार पर ही लिया जाए, उसमें आवश्यकतानुसार दस से बीस प्रतिशत की बढोत्तरी की जाए जिससे आमजन व व्यापारी वर्ग पर आर्थिक बोझ न पड़े। व्यापारियों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि इस प्रस्ताव को निगम की बोर्ड बैठक में जन प्रतिनिधियों द्वारा निरस्त कराया गया था। आंदोलन भी किया गया, लेकिन निगम अभी भी इस निर्णय की अनदेखी कर रहा है और करीब तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ा हुआ हाउस टैक्स लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के भेजे ज्ञापन में व्यापारियों ने पुरानी टैक्स दरों को लागू करने की मांग की है। ताकि लोगों में आक्रोश समाप्त हो सके। प्रदर्शन के दौरान व्यापार मंडल के चेयरमैन ब्रिज मोहन सिंघल, अध्यक्ष गोपीचंद, महानगर महामंत्री अशोक चावला, जिला महामंत्री राजदेव त्यागी, सुनील गोयल, राकेश स्वामी, मनोज गर्ग, युवा अध्यक्ष विपिन गोयल, पंकज गुप्ता, डॉ.हरीश शर्मा, मदान, विजय ढींगरा, राजकुमार गर्ग, मुकेश शर्मा, राकेश गुप्ता, हितेन्द्र शर्मा, राकेश कौशिक आदि व्यापारी मौजूद रहे।

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