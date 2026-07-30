Ghaziabad News: युवक से विदेशी पिस्टल और दो कारतूस बरामद
Ghaziabad News: गाजियाबाद में सिहानी गेट पुलिस ने संदिग्धों की जांच करते हुए एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई 29 जुलाई की रात को हुई, जब पुलिस ने इंस्पेक्टर योगेश कुमार चौधरी के नेतृत्व में लोहिया नगर चौकी क्षेत्र में चेकिंग की थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। सिहानी गेट पुलिस ने संदिग्धों की जांच के दौरान एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि 29 जुलाई की रात उपनिरीक्षक योगेश कुमार चौधरी अपनी टीम के साथ लोहिया नगर चौकी क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि हमदर्द ग्राउंड के पास एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ खड़ा है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।