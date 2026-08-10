Ghaziabad News: गृहकर जमा करने पर मिलने वाली 20 फीसदी छूट की तिथि बढ़ाने की मांग

Ghaziabad News: -वार्ड-88 के पार्षद ने महापौर और नगर आयुक्त को पत्र लिखकर मांग उठाई -पिछले वित्त

Ghaziabad News: गाजियाबाद, दीपक सिरोही। नगर निगम पिछले वित्त वर्ष के बकायेदारों को गृहकर जमा करने पर 20 फीसदी छूट दे रहा है। यह छूट 14 अगस्त को खत्म हो रही है। पार्षद ने महापौर और नगर आयुक्त को पत्र लिखकर 20 फीसदी की छूट को 31 अगस्त तक बढ़ाने की मांग की है।

गृहकर विवाद और दरें वार्ड-88 के पार्षद नीरज गोयल ने बताया कि गृहकर की दरों को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। निगम ने गृहकर की नई दर जारी की है और पोर्टल में आवश्यक बदलाव किए है। इसके बाद सर्वेक्षण के आधार पर संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। सभी संपत्ति पूरी तरह पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अनेक संपत्ति मालिक निगम के पोर्टल पर अपना गृहकर देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका विवरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में संबंधित संपत्ति मालिक निर्धारित समय-सीमा के भीतर हाउस टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं।

छूट की प्रक्रिया पार्षद ने कहा कि 20 वर्ष से अधिक पुरानी संपत्तियों को मिलने वाली 40 प्रतिशत छूट का लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिक को आवश्यक दस्तावेज के साथ संबंधित अधिकारियों के कार्यालय में आवेदन करना पड़ता है। आवेदन के बाद जांच और अन्य विभागीय प्रक्रिया पूरी होने में समय लग रहा है। अनेक संपत्ति मालिक को छूट की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। जिन लोगों ने आवेदन किया है उनमें से कई आवेदन संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों में लंबित हैं। उन्होंने महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त को पत्र लिखकर हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त तक करने की मांग की है।

निगम का निर्णय 31 अगस्त तक बढ़ सकती है तिथि

निगम सूत्रों ने बताया 14 अगस्त तक दी जाने वाली छूट को 31 अगस्त तक किया जा सकता है। इस बारे में निगम अधिकारी मंथन कर रहे हैं। जल्दी ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।