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Ghaziabad News: गाजियाबाद सिटी फुटबॉल क्लब विजेता बना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम पर आयोजित अंडर-17 फुटबाल लीग का फाइनल मुकाबला हुआ। गाजियाबाद सिटी फुटबॉल क्लब ने 33 अंक प्राप्त कर ट्रॉफी जीती। आयोजक आकाश कुमार गौतम के अनुसार, हर्ष दुबे ने टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता।

Ghaziabad News: गाजियाबाद सिटी फुटबॉल क्लब विजेता बना

Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। मधुबन बापूधाम स्थित मैदान पर खेली जा रही अंडर-17 फुटबाल लीग का रविवार को फाइनल मुकाबला हुआ। फाइनल मैच में गाजियाबाद सिटी फुटबॉल क्लब की टीम ने 33 अंक प्राप्त कर लीग की ट्रॉफी अपने नाम की। आयोजक आकाश कुमार गौतम ने बताया कि हर्ष दुबे ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार हासिल किया।

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