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Ghaziabad News: तय समय सीमा के भीतर पूरे होंगे निर्माणाधीन प्रोजेक्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में जीडीए सचिव ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने फाइल और प्रगति रिपोर्ट मांगी ताकि निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके। कई प्रोजेक्ट वर्षों से चल रहे हैं और धीमी गति के कारणों की जांच की जाएगी। सचिव विवेक मिश्र ने समय सीमा के भीतर परियोजनाओं के पूरा होने की उम्मीद जताई।

Ghaziabad News: तय समय सीमा के भीतर पूरे होंगे निर्माणाधीन प्रोजेक्ट

Ghaziabad News: गाजियाबाद, नतिन कौशिक। जीडीए के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट तय समय सीमा के भीतर पूरा करने की तैयारी है। इन प्रोजेक्ट की फाइल और प्रगति रिपोर्ट जीडीए सचिव ने गुरुवार को तलब की। ताकि इनके निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए पूरा किया जा सके। जीडीए की विभिन्न योजनाओं में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यह प्रोजेक्ट कई साल से निर्माणाधीन है। इन प्रोजेक्टों को प्राधिकरण अभी तक पूरा नहीं कर सका है। इस बारे में जीडीए सचिव ने गुरुवार को समीक्षा बैठक कर पूरी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने सभी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की फाइल व प्रगति रिपोर्ट तलब की है।

ताकि उनमें आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। इस संबंध में जीडीए सचिव को फाइल भी उपलब्ध हो गई है। अब वह सभी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी कर रहे हैं। साथ ही इन प्रोजेक्ट की धीमी गति से चलने का मुख्य कारण भी तलाशा जा रहा है, जिसे दूर किया जाएगा। जीडीए सचिव विवेक मिश्र ने कहा कि प्राधिकरण के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएंगे।

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