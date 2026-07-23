Ghaziabad News: पार्कों में नर्सरी बनाने का काम शुरू नहीं हो सका

Ghaziabad News: गाजियाबाद, नतिन कौशिक। जीडीए पार्कों में नर्सरी बनाने की योजना अभी तक परवान नहीं चढ़ सकी है। जबकि कई साल पहले इस योजना को तैयार किया गया था। अब उद्यान अनुभाग इसे चरणबद्ध तरीके से पूरी करने की तैयारी कर रहा है। जीडीए के छोटे-बड़े 120 पार्क हैं। इनमें से करीब दस बड़े पार्क विकसित हैं। साथ ही तीन नर्सरी का भी प्राधिकरण संचालन कर रहा है, जिनमें शहर का सौंदर्यीकरण करने के लिए पौध तैयार की जाती है। हालांकि इन नर्सरियों में इतनी तादात में पौधे तैयार नहीं हो पाते, जितने पौधों की जरूरत प्राधिकरण को अपने पार्क, हरित पट्टियों, सेंट्रल वर्ज पर पड़ती है। इस कारण प्राधिकरण ने अपने पार्कों के एक हिस्से में छोटी सी नर्सरी बनाने की योजना तैयार की थी। इसकी शुरूआत भी कुछ पार्कों में की गईं, लेकिन फिर यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। इस कारण प्राधिकरण को काफी दिक्कत भी हो रही है। अब प्राधिकरण का उद्यान अनुभाग इस योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की तैयारी कर रहा है। इसमें पहले बड़े पार्कों के एक हिस्से में ही नर्सरी बनाई जा सकती है। इसके बाद अन्य पार्कों में काम किया जाएगा。