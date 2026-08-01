Ghaziabad News: निगम ने कांवड़ मार्ग पर ढाई हजार स्ट्रीट लाइट लगाई
Ghaziabad News: गाजियाबाद में नगर निगम ने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए रात में सफर को सुगम बनाते हुए 2468 नई स्ट्रीट लाइट और 3000 अस्थाई लाइटें लगाई हैं। मुख्य मार्गों पर झालर लगाई गई है। नगर आयुक्त ने टीमों को तैनात किया है ताकि प्रकाश व्यवस्था का ध्यान रखा जा सके।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, दीपक सिरोही। नगर निगम ने रात में कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम सफर के लिए प्रकाश व्यवस्था की है। प्रकाश विभाग ने कांवड़ मार्ग पर 2468 नई स्ट्रीट लाइट लगा दी हैं। इसके अलावा तीन हजार से अधिक अस्थाई लाइट भी लगाई हैं। मुख्य मार्गों पर झालर लगाई हैं। कांवड़ मार्ग के साथ दूधेश्वरनाथ मंदिर पर प्रकाश व्यवस्था की है।नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि रात में प्रकाश व्यवस्था को बेहतर करने के लिए टीम लगाई है। प्रकाश विभाग के प्रभारी शेषमणि यादव और सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक स्वप्निल जैन को निगरानी के लिए लगाया है।
दुहाई से लेकर मेरठ रोड तिराहे से होते हुए मोहननगर, अप्सरा बॉर्डर तक प्रकाश व्यवस्था की है। नागद्वार से भोपुरा चौक तक स्थाई और अस्थाई लाइट लगाई हैं। मेरठ तिराहे से लेकर सिद्धार्थ विहार होते हुए एनएच-9 तक प्रकाश व्यवस्था की है। कांवड़मार्गों पर श्रद्धालुओं से बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। साईं उपवन, शंभू दयाल इंटर कॉलेज, कन्या वैदिक स्कूल पर भी स्थाई रूप से लाइट है।
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