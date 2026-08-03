Ghaziabad News: गंगाजल प्लांट बाधित रहने से पेयजल संकट गहराया
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन में, गंगानहर में सिल्ट की समस्या के कारण गंगाजल प्लांट बंद हो गए, जिससे पेयजल की आपूर्ति बाधित रही। सोमवार को प्लांट 11 बजे चालू हुए, लेकिन कई इलाकों में पानी की कमी बनी रही। जलकल विभाग ने नलकूप के जरिये थोड़ा पानी दिया, लेकिन यह भी अपर्याप्त था। मंगलवार को स्थिति में सुधार की उम्मीद।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। सिल्ट के चलते गंगनहर का पानी रोकने से बाधित गंगाजल प्लांट सोमवार को तीसरे दिन चले। हालांकि प्लांट 11 बजे के बाद चालू हो सके, जिस कारण सोमवार को तीसरे दिन भी सुबह के समय गंगाजल की आपूर्ति नहीं हो पाई। नलकूप चलाकर पेयजल दिया गया, लेकिन कुछ ही इलाकों में पहुंचा। उम्मीद है कि मंगलवार को गंगाजल की आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। बारिश के चलते गंगनहर में सिल्ट बढ़ने से गंगनहर का पानी रोक दिया गया था। इस कारण सिद्धार्थ विहार स्थित दोनों गंगाजल प्लांट दो दिन से बंद थे। नहर में पानी आने पर सोमवार सुबह 11 बजे प्लांट चालू हुए।
इसीलिए सुबह के समय इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, कौशांबी और डेल्टा कॉलोनी के साथ सिद्धार्थ विहार में भी पेयजल आपूर्ति बाधित रही। जलकल विभाग ने नलकूप चलाकर पेयजल की आपूर्ति की, लेकिन आधे इलाकों में ही पानी दिया जा सका। साथ ही आपूर्ति भी आधे समय ही की गई। शाम को भी पेयजल की आपूर्ति बाधित रही। इंदिरापुरम अभय खंड एक निवासी राजेंद्र बिष्ट ने बताया कि जलकल विभाग ने नलकूप चलाकर सुबह के समय करीब 15-20 मिनट आपूर्ति की, लेकिन इससे लोगों के दैनिक जरूरत भी पूरी नहीं हो सकी। इस कारण सुबह और शाम दोनों समय टैंकर और बोतल बंद पानी पर निर्भर रहना पढ़ा। वहीं वैशाली सेक्टर तीन निवासी नीलम ने बताया कि जलकल विभाग ने सिर्फ सुबह में ही कुछ समय के लिए आपूर्ति दी और इस दौरान भी गंदा पानी आया। उन्होंने आरोप लगाया की जलकल विभाग के पास नलकूप होने के बाद भी पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है। इस कारण बाजार से बोतल बंद पानी खरीदना पढ़ रहा है। जलकल विभाग अवर अभियंता सोमेंद्र तोमर का कहना है कि कुछ इलाकों में पानी नहीं पहुंच सका। यहां पर टैंकर भेजे गए थे। वहीं गंगाजल प्लांट प्रभारी ब्रह्मानंद ने बताया कि सुबह 11 बजे दोनों प्लांट चालू कर दिए गए थे। मंगलवार सुबह से पूरा पानी दिया जाएगा।
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