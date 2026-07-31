Ghaziabad News: व्हॉट्सऐप कॉल पर हत्या की धमकी दी
Ghaziabad News: गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित गणेश वाटिका निवासी रजत राणा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें कई मोबाइल नंबरों से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। आरोपी ने उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। गोविंदपुरम स्थित गणेश वाटिका निवासी रजत राणा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पिछले कुछ समय से विभिन्न मोबाइल नंबरों से उन्हें व्हॉट्सऐप कॉल और मैसेज किए जा रहे हैं। इन संदेशों में गाली-गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आरोपी ने पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। एसीपी मसूरी सुनील कुमार का कहना है कि शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 30 जुलाई को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।