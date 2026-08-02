Ghaziabad News: बैठक में कांवड़ मेला सेवा-व्यवस्थाओं पर चर्चा

Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरि की अध्यक्षता में रविवार को बैठक आयोजित हुई। बैठक में नौ अगस्त से 11 अगस्त तक मंदिर में आयोजित होने वाले कांवड़ मेले में शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा, चिकित्सा सहायता और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से गाजियाबाद तक आने वाले शिवभक्तों की सेवा के लिए व्यापक व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। विशेष रूप से जस्सीपुरा मोड़, शंभू दयाल इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, रामलीला मैदान, एमएमजी जिला अस्पताल, मेरठ मोड़ तथा मंदिर के गेट नंबर-7 सहित प्रमुख स्थानों पर कार्यकर्ता सेवा व्यवस्था में उपस्थित रहेंगे।

कांवड़ियों के लिए चिकित्सा सेवा और आवश्यक दवाइयों की विशेष व्यवस्था भी की जाएगी। हरिद्वार से गाजियाबाद तक चिकित्सा सामग्री एवं दवाइयों से सुसज्जित एम्बुलेंस सेवा संचालित की जाएगी, जिससे यात्रा मार्ग में आवश्यकता पड़ने पर शिवभक्तों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। यह सेवा महानगर अध्यक्ष डॉ. डीपी नागर के नेतृत्व में संचालित होगी। महंत नारायण गिरि ने बैठक में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अलग-अलग स्थानों की जिम्मेदारी सौंपते हुए पूरे कांवड़ मेले के दौरान सेवा में तत्पर रहने का आह्वान किया गया।इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यतेंद्र नागर, महानगर अध्यक्ष डॉ. डीपी नागर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मुकेश यादव, लाइन पार क्षेत्र अध्यक्ष अंकुर भाटी, जयवीर भड़ाना, देवेंद्र नागर, डॉ. राजेश तोमर सहित दूधेश्वर सेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।