Ghaziabad News: गाजियाबाद रॉयल्स टीम विजेता बनी
Ghaziabad News: गाजियाबाद में चल रही लीजेंड्स प्रीमियर लीग का फाइनल मैच गाजियाबाद टाइटंस और गाजियाबाद रॉयल्स के बीच हुआ। गाजियाबाद रॉयल्स ने 33 रन से जीत हासिल कर लीग की ट्रॉफी जीती। उन्होंने 193 रन बनाए, जबकि टाइटंस केवल 160 रन ही बना सके। अजीत मलिक को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। गिरिराज क्रिकेट मैदान पर चल रही लीजेंड्स प्रीमियर लीग का गुरुवार को फाइनल मैच खेला गया। मैच गाजियाबाद टाइटंस और गाजियाबाद रॉयल्स के बीच हुआ, जिसमें गाजियाबाद रॉयल्स ने 33 रन से जीत हासिल कर लीग की ट्रॉफी अपने नाम की। गाजियाबाद रॉयल्स ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। अजीत मलिक ने 47 और धीरज त्यागी ने 33 रन का योगदान दिया। विरोधी टीम से पुनीत ने तीन और अरुण गुप्ता ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गाजियाबाद टाइटंस की टीम 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 160 रन ही बना पाई।
निशांत ने 51 और चिट्ठी ने 24 रन बनाए। गाजियाबाद रॉयल्स से गेंदबाजी में हिमांशु, अजीत और तरुण ने दो-दो विकेट लिए। अजीत मलिक को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।