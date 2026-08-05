Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: कावड़ मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद में कावड़ मार्ग पर साफ-सफाई के लिए पंचायत अधिकारियों की बैठक हुई। जिला पंचायती राज अधिकारी जाहिद हुसैन ने अधिकारियों को मार्ग पर स्वच्छ पेयजल, नियमित सफाई और शौचालयों की देखभाल करने के निर्देश दिए। शिव भक्तों की सुविधा के लिए रोजाना निरीक्षण का आदेश भी दिया गया।

Ghaziabad News: कावड़ मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए

Ghaziabad News: गाजियाबाद, मोहित शर्मा। कावड़ मार्ग पर साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज अधिकारी ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला पंचायती राज अधिकारी जाहिद हुसैन ने संबंधित अधिकारियों को कावड़ मार्ग पर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, मार्ग पर लगातार साफ - सफाई के साथ शौचालय की भी नियमित रूप से सफाई कराने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि मार्ग से गुजरने वाले शिव भक्तों को स्वच्छता संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रोजाना मार्ग पर निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट विभाग को देने के भी निर्देश दिए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।