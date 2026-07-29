Ghaziabad News: युवाओं को टेबल टेनिस खेलने को लेकर जागरूक किया
Ghaziabad News: गाजियाबाद के महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में टेबल टेनिस का प्रशिक्षण शुरू हुआ। जिला खेल क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन ने खेल और उसके मानसिक-शारीरिक लाभों के बारे में जानकारी दी। स्टेडियम में सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और भविष्य में प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना भी बनाई जा रही है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, अमन वत्स। जनपद के सरकारी महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में टेबल टेनिस के खेल का प्रशिक्षण लेने के लिए जिला खेल क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन ने जागरूक किया। उन्होंने बताया कि स्टेडियम में टेबल टेनिस के खेल की शुरुआत हो चुकी है। स्टेडियम में इससे जुड़े संसाधन हॉल में उपलब्ध करा दिए गए हैं। टेबल टेनिस के खेल से शारीरिक और मानसिक रूप से खिलाड़ी मजबूत होते हैं। आने वाले समय में इस खेल की प्रतियोगिता भी आयोजित कराई जाएगी।
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