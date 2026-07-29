Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: युवाओं को टेबल टेनिस खेलने को लेकर जागरूक किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद के महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में टेबल टेनिस का प्रशिक्षण शुरू हुआ। जिला खेल क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन ने खेल और उसके मानसिक-शारीरिक लाभों के बारे में जानकारी दी। स्टेडियम में सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और भविष्य में प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना भी बनाई जा रही है।

Ghaziabad News: युवाओं को टेबल टेनिस खेलने को लेकर जागरूक किया

Ghaziabad News: गाजियाबाद, अमन वत्स। जनपद के सरकारी महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में टेबल टेनिस के खेल का प्रशिक्षण लेने के लिए जिला खेल क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन ने जागरूक किया। उन्होंने बताया कि स्टेडियम में टेबल टेनिस के खेल की शुरुआत हो चुकी है। स्टेडियम में इससे जुड़े संसाधन हॉल में उपलब्ध करा दिए गए हैं। टेबल टेनिस के खेल से शारीरिक और मानसिक रूप से खिलाड़ी मजबूत होते हैं। आने वाले समय में इस खेल की प्रतियोगिता भी आयोजित कराई जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।