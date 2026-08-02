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Ghaziabad News: कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग का काम पूरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में नगर निगम ने सावन के पहले सोमवार को दूधेश्वरनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग का काम पूरा कर लिया है। कांवड़ मार्गों पर भी बैरिकेडिंग की गई है। नगर आयुक्त ने सभी व्यवस्थाएँ पूरी होने की जानकारी दी और आईटीएमएस से कांवड़ यात्रा की निगरानी की जा रही है।

Ghaziabad News: कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग का काम पूरा

Ghaziabad News: गाजियाबाद, दीपक सिरोही। नगर निगम ने सावन के पहले सोमवार को देखते हुए दूधेश्वरनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग की है। साथ ही कांवड़ मार्गों पर 20 किलोमीटर के हिस्से में बैरिकेडिंग का काम पूरा हो गया है। सावन के पहले सोमवार को दूधेश्वरनाथ मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ काफी संख्या में आएगी। कांवड़ लेकर भी शिवभक्त आने लगे हैं। इसे देखते हुए निगम के निर्माण विभाग ने निर्धारित कांवड़ मार्ग पर बैरिकेडिंग करा दी है। मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली गलियों के बाहर भी बांस और बल्लियों से बैरिकेडिंग की गई है। सावन के पहले सोमवार को ध्यान में रखते हुए दूधेश्वरनाथ मंदिर के बाहर विशेष रूप से बैरिकेडिंग कराई है। जस्सीपुरा मोड़ से दूधेश्वरनाथ मंदिर तक बैरिकेडिंग के ऊपर धूप से बचने के लिए हरी जाली लगाई है.

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साईं उपवन में मरम्मत कार्य

साईं उपवन में मरम्मत कार्य तेजी से कराया है। यहां लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री विश्राम करते हैं। साईं उपवन में भी बैरिकेडिंग की है।

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नगर आयुक्त की जानकारी

नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। प्रकाश,

जलकल, उद्यान स्वास्थ्य और निर्माण विभाग ने व्यवस्थाओं को बेहतर किया है। निर्माण विभाग ने लगभग 20 किलोमीटर निर्धारित रूट पर बैरिकेडिंग की है।

कांवड़ यात्रा की निगरानी

आईटीएमएस से कांवड़ यात्रा पर नजर रखी जा रही

नगर आयुक्त ने बताया मेरठ रोड पर बनाए कंट्रोल रूम से निगम सीमा में कांवड़ यात्रा पर नजर रखी जा रही है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के 129 कैमरे कांवड़ मार्ग पर हैं। 205 अतिरिक्त कैमरे भी कांवड़ रूट पर लगाए हैं। सभी कैमरों को आईटीएमएस के कंट्रोल रूम से जोड़ा है।

गड्ढामुक्त मार्गों का कार्य

कांवड़ मार्गों को गड्ढामुक्त कराया : एनके चौधरी

निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि निगम सीमा के कांवड़ मार्गों को गड्ढामुक्त कराया है। अन्य ऐसी सड़क जो लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की हैं उन पर भी कार्य तेजी से कराया जा रहा है। निर्माण विभाग कांवड़ रूट को पूरी तरह व्यवस्थित कर रहा है। प्रकाश व्यवस्था बेहतर की गई है।

स्वयं से संबंधित प्रश्न

गाजियाबाद में बैरिकेडिंग का काम किस मंदिर के बाहर किया गया है?
दूधेश्वरनाथ मंदिर के बाहर बैरिकेडिंग का काम किया गया है।
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