Ghaziabad News: छात्रों ने फ्रेंडशिप डे मनाया
Ghaziabad News: वसुंधरा सेक्टर-14 स्थित अर्वाचीन पब्लिक स्कूल में सोमवार को फ्रेंडशिप डे मनाया गया। विद्यालय में छात्रों के लिए कई रचनात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। बच्चों ने मित्रता, प्रेम, और सहयोग का संदेश फैलाते हुए एक-दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर और खेलों में भाग लेकर समारोह को जीवंत किया।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अफजल खान। वसुंधरा सेक्टर-14 स्थित अर्वाचीन पब्लिक स्कूल में सोमवार को फ्रेंडशिप डे मनाया गया। इस दौरान विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न रचनात्मक, सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों ने एक-दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर मित्रता, प्रेम, सहयोग और आपसी विश्वास का संदेश दिया। समूह खेलों और रंगारंग प्रस्तुतियों ने समारोह को यादगार बना दिया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को सच्ची मित्रता का महत्व बताते हुए कहा कि अच्छा मित्र जीवन की अमूल्य धरोहर होता है। उन्होंने बच्चों को आपसी सम्मान, सहयोग और सकारात्मक संबंधों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।
विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. साक्षी शर्मा ने विद्यार्थियों को फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में सामाजिक मूल्य, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देते हैं।
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