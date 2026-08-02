Ghaziabad News: लोगों ने शिविर में निशुल्क कैंसर की जांच कराई
Ghaziabad News: इंदिरापुरम की शिप्रा रिवेरा सोसाइटी में द अशोक फाउंडेशन और युवराज सिंह फाउंडेशन के सहयोग से एक निशुल्क कैंसर जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉ. रितिका सिंह की टीम ने मरीजों की जांच की। कार्यक्रम में अनुरंजन श्रीवास्तव और पार्षद अनुज त्यागी भी उपस्थित रहे।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। इंदिरापुरम स्थित शिप्रा रिवेरा सोसाइटी में रविवार को द अशोक फाउंडेशन और युवराज सिंह फाउंडेशन के सहयोग से लोगों के लिए निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर लगाया गया। युवराज सिंह फाउंडेशन की ओर से डॉ. रितिका सिंह और उनकी टीम ने जांच की। द अशोक फाउंडेशन के संस्थापक अनुरंजन श्रीवास्तव व पार्षद अनुज त्यागी समेत अन्य मौजूद रहे।
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