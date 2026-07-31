Ghaziabad News: फर्जी दस्तावेज से मकान बेचा
Ghaziabad News: गाजियाबाद के सदरपुर निवासी रतनपाल ने शिकायत की है कि उनके प्लॉट पर रहने वाली नसीबा ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उनकी जमीन का बैनामा कर लिया। इस मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एसीपी सुनील कुमार ने मामले की पुष्टि की है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। सदरपुर निवासी रतनपाल ने शिकायत में बताया कि गांव डासना में उनकी जमीन है, जिस पर उनका कब्जा है। प्लॉट नंबर-21 स्थित करीब 50 वर्गगज के मकान में उन्होंने नसीबा और उसके परिवार को बिना किराये के रहने के लिए रहने दिया था। छह मार्च 2026 को नसीबा ने भाइयों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करा लिए और डासना आकाशनगर निवासी शौकी के नाम उसका बैनामा कर दिया। एसीपी मसूरी सुनील कुमार का कहना है कि मामले में 29 जुलाई को महिला समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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