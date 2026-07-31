Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: फर्जी दस्तावेज से मकान बेचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद के सदरपुर निवासी रतनपाल ने शिकायत की है कि उनके प्लॉट पर रहने वाली नसीबा ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उनकी जमीन का बैनामा कर लिया। इस मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एसीपी सुनील कुमार ने मामले की पुष्टि की है।

Ghaziabad News: फर्जी दस्तावेज से मकान बेचा

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। सदरपुर निवासी रतनपाल ने शिकायत में बताया कि गांव डासना में उनकी जमीन है, जिस पर उनका कब्जा है। प्लॉट नंबर-21 स्थित करीब 50 वर्गगज के मकान में उन्होंने नसीबा और उसके परिवार को बिना किराये के रहने के लिए रहने दिया था। छह मार्च 2026 को नसीबा ने भाइयों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करा लिए और डासना आकाशनगर निवासी शौकी के नाम उसका बैनामा कर दिया। एसीपी मसूरी सुनील कुमार का कहना है कि मामले में 29 जुलाई को महिला समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ये भी पढ़ें:Ghaziabad News: फर्जी दस्तावेज से प्लॉट कब्जाने का आरोप
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Land Dispute Complaint Dasna अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।