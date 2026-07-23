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Ghaziabad News: गुम हुए मोबाइल का प्रयोग कर खाते से डेढ़ लाख निकाले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में एक जालसाज ने जिला अस्पताल के वार्ड ब्वॉय के खोए हुए मोबाइल का दुरुपयोग कर उसके खाते से डेढ़ लाख रुपये निकाल लिए। वार्ड ब्वॉय ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि 10 जून को उनका मोबाइल गिर गया था और बाद में खाते की जांच करने पर पैसे निकाले जाने की जानकारी मिली।

Ghaziabad News: गुम हुए मोबाइल का प्रयोग कर खाते से डेढ़ लाख निकाले

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। जालसाज ने जिला अस्पताल के वार्ड ब्वॉय के गुम हुए मोबाइल का दुरुपयोग कर खाते से डेढ़ लाख रुपये निकाल लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एमएमजी अस्पताल परिसर में रहने वाले कौशिंदर वार्ड ब्वॉय के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने नगर कोतवाली में शिकायत देकर बताया कि 10 जून 2026 को वह नया बस अड्डा से एमएमजी अस्पताल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनका मोबाइल कहीं गिर गया। पहले उन्होंने काफी तलाश की, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। इसके बाद जब उन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण निकलवाया तो पता चला कि खाते से डेढ़ लाख रुपये की निकासी हो चुकी है।

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आरोप है कि गुम हुए मोबाइल का दुरुपयोग कर रकम निकाल ली गई।

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