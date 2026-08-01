Ghaziabad News: लोन छिपाकर गाड़ी बेच सात लाख का फर्जीवाड़ा किया

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। कविनगर थानाक्षेत्र में पुरानी कार की खरीद-फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक कार पर बैंक का लोन होने की जानकारी छिपाकर विक्रेता ने सात लाख रुपये ले लिए। बाद में बैंक एनओसी और गाड़ी का ट्रांसफर कराने की मांग करने पर आरोपी टरकाने लगा और विरोध पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शास्त्री नगर निवासी लोकेश वलेचा ने कविनगर थाने में शिकायत देकर बताया कि उन्होंने दो फरवरी 2026 को बापूधाम निवासी कृष्णा देवी से वर्ष 2022 मॉडल की कार 7.30 लाख रुपये में खरीदी थी।

यह सौदा कृष्णा देवी के बेटे लोकेश राणा ने कराया था। सौदे के तहत सात लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से कृष्णा देवी के बैंक खाते में भेज दिए गए, जबकि 30 हजार रुपये बैंक की एनओसी मिलने और आरटीओ में वाहन ट्रांसफर होने तक रोक लिए गए। भुगतान के बाद वाहन उन्हें सौंप दिया गया। लोकेश वलेचा का आरोप है कि कुछ दिन बाद जब उन्होंने एनओसी और वाहन ट्रांसफर के लिए संपर्क किया तो पहले बीमारी और अन्य कारण बताकर टालमटोल की जाती रही। बाद में जानकारी करने पर पता चला कि वाहन पर बैंक का लोन अभी भी बकाया है। जबकि सौदा करते समय आरोपियों ने दावा किया था कि वाहन का लोन पूरी तरह समाप्त हो चुका है और वह दूसरी गाड़ी खरीदने के लिए इसे बेच रहे हैं। इसके बाद उन्हें अपने साथ धोखाधड़ी होने का एहसास हुआ।लोकेश वलेचा का कहना है कि जब उन्होंने आरोपियों से इस बारे में जवाब मांगा तो पहले गोलमोल बातें की गईं। बाद में लोकेश राणा ने कहा कि यदि जल्दी है तो वह खुद बैंक का लोन जमा कर दें। इतना ही नहीं, अधिक दबाव बनाने पर आरोपी ने गाड़ी चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज कराने और उन्हें फंसाने की धमकी भी दी। जब उन्होंने सौदा रद्द कर रुपये वापस मांगे तो आरोपी ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। थक-हारकर उन्होंने कविनगर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि शिकायत के आधार पर 31 जुलाई को आरोपी मां-बेटे के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाहन के दस्तावेज, बैंक लोन और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड की जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।