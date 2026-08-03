Ghaziabad News: फर्जी दस्तावेजों से प्लॉट बेचकर 19 करोड़ का फर्जीवाड़ा

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। वेव सिटी थानाक्षेत्र में स्थित आवासीय परियोजना में फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपये के प्लॉटों का अवैध तरीके से बेचने का मामला सामने आया है। परियोजना विकसित कर रही कंपनी ने अपने दो पूर्व कर्मचारियों और एक प्रॉपर्टी डीलर समेत छह लोगों पर फर्जी हस्ताक्षर कर प्लॉट बेचने और करीब 19 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। कंपनी ने अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है। अहिंसा खंड इंदिरापुरम स्थित एसएमवी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरी विवेक सिंह निर्वाण ने अदालत में दिए गए प्रार्थना-पत्र में बताया कि वेव सिटी थानाक्षेत्र के शाहपुर बम्हैटा स्थित जयपुरिया सनराइज ग्रींस परियोजना में विकसित प्लॉटों के आवंटन और बिक्री की पूरी प्रक्रिया उनकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्वीकृति और अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से की जाती है।

आरोप है कि कंपनी में करीब 15 वर्षों तक अकाउंट हेड रहे प्रदीप कुमार झा और अकाउंट सहायक संजीव कुमार राय ने अपने पद और विश्वास का दुरुपयोग करते हुए बाहरी लोगों के साथ मिलकर फर्जीवाड़े की साजिश रची। मामला उस समय सामने आया जब मनोरमा त्रिपाठी नामक महिला प्लॉट का बैनामा और कब्जा लेने कंपनी कार्यालय पहुंचीं। उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच में पता चला कि 26 जुलाई 2024 का आवंटन पत्र, एग्रीमेंट टू सेल और नो ड्यूज सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे। इन दस्तावेजों पर अधिकृत प्रतिनिधि के नाम का इस्तेमाल किया गया, जबकि हस्ताक्षर नकली थे। इतना ही नहीं, कंपनी की रबर स्टांप और लैटरहेड का भी दुरुपयोग किया गया। कंपनी का दावा है कि संबंधित प्लॉट की कीमत उस समय करीब सवा करोड़ रुपये थी, लेकिन उसके बदले कंपनी के खाते में कोई धनराशि जमा नहीं कराई गई। इसके बावजूद फर्जी रसीदें और नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर प्लॉट का आवंटन दिखा दिया गया। आरोप है कि इसमें प्रॉपर्टी डीलर विरेंद्र सिंह की भी अहम भूमिका रही।विवेक सिंह निर्वाण ने प्रार्थना-पत्र में यह भी बताया कि इसी प्रकार परियोजना के एफ-25 नंबर प्लॉट का भी 30 जनवरी 2025 को फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैनामा कराया गया। यह प्लॉट वीरेंद्र सिंह की पत्नी सविता और रिश्तेदार मांडवी चौधरी के नाम कराया गया, जबकि इसके एवज में भी कंपनी को कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। उस समय इस प्लॉट की बाजार कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपये थी। आरोप है कि यह फर्जीवाड़ा केवल दो प्लॉटों तक सीमित नहीं है। पूर्व कर्मचारियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कई और प्लॉटों के भी फर्जी दस्तावेज तैयार किए। विकास कुमार पर भी कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि बनकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का आरोप है। इस पूरे षड्यंत्र से कंपनी को लगभग 19 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई है और उसकी साख को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि थाना पुलिस और पुलिस आयुक्त से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।थक-हारकर अदालत की शरण लेनी पड़ी। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर एक अगस्त को वेव सिटी थाने में प्रदीप कुमार झा, संजीव कुमार राय, विरेंद्र सिंह, सविता, मांडवी चौधरी और विकास कुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।