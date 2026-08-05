Ghaziabad News: दुकान दिलाने के नाम पर सवा सात लाख रुपये ठगे
Ghaziabad News: मोदीनगर में एक व्यापारी अमित कुमार ने बताया कि उसे दुकान दिलाने के नाम पर 7.38 लाख रुपये ठग लिए गए। आरोप है कि रविंद्र तोमर ने दुकान बनाने का झांसा देकर पैसे लिए। जब दुकानदार ने अपनी रकम वापस मांगी, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। नगर की गोविंदपुरी कॉलोनी निवासी एक व्यापारी को दुकान दिलाने के नाम पर 7.38 लाख रूपए ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित अमित कुमार ने बताया कि वह कॉलोनी में खोखे में किराना की दुकान करके परिवार का लालन पालन करता था। अमित कुमार ने बताया कि मेरे खोखे पर रविंद्र तोमर नाम व्यक्ति आता था। उसने कहा कि यदि तुम अपना खोखा हटा तो मैने तुम्हें पक्की दुकान बनाकर दूंगा। इसके बाद अमित ने उसे सात लाख 38 हजार रुपये दिए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब दुकान नहीं मिली तो ताकादा किया।
अब आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहा है। एसीपी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रविंद्र तोमर डबलस्टोरी कॉलोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।