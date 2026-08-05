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Ghaziabad News: दुकान दिलाने के नाम पर सवा सात लाख रुपये ठगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: मोदीनगर में एक व्यापारी अमित कुमार ने बताया कि उसे दुकान दिलाने के नाम पर 7.38 लाख रुपये ठग लिए गए। आरोप है कि रविंद्र तोमर ने दुकान बनाने का झांसा देकर पैसे लिए। जब दुकानदार ने अपनी रकम वापस मांगी, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Ghaziabad News: दुकान दिलाने के नाम पर सवा सात लाख रुपये ठगे

Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। नगर की गोविंदपुरी कॉलोनी निवासी एक व्यापारी को दुकान दिलाने के नाम पर 7.38 लाख रूपए ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित अमित कुमार ने बताया कि वह कॉलोनी में खोखे में किराना की दुकान करके परिवार का लालन पालन करता था। अमित कुमार ने बताया कि मेरे खोखे पर रविंद्र तोमर नाम व्यक्ति आता था। उसने कहा कि यदि तुम अपना खोखा हटा तो मैने तुम्हें पक्की दुकान बनाकर दूंगा। इसके बाद अमित ने उसे सात लाख 38 हजार रुपये दिए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब दुकान नहीं मिली तो ताकादा किया।

अब आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहा है। एसीपी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रविंद्र तोमर डबलस्टोरी कॉलोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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