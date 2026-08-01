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Ghaziabad News: युवक के खाते से 95 हजार रुपये निकाले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: मुरादनगर के जलालपुर ढिढ़ार निवासी मोहित कुमार ने बताया कि एक युवक ने उसे बैंक अधिकारी बताकर फोन किया। फोन करने वाले ने जानकारी लेने के बाद उसके खाते से 95 हजार रुपये कटने का मैसेज आया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

Ghaziabad News: युवक के खाते से 95 हजार रुपये निकाले

Ghaziabad News: मुरादनगर, चंद्रशेखर त्यागी। नगर की जलालपुर ढिढ़ार निवासी एक युवक के बैंक खाते से 95 हजार रुपये निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव जलालपुर ढिढ़ार निवासी मोहित कुमार ने बताया कि मेरे पास एक युवक का फोन आया। फोन करने वाले ने बैंक अधिकारी बताते हुए जानकारी ली। इसके बाद मोबाइल पर खाते से 95 हजार रुपये कटने का मैसेज आ गया।

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