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Ghaziabad News: कार्ड बनवाने का झांसा देकर 80 हजार ठगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन के श्याम पार्क के निवासी सूरज भान ने 12 जुलाई को फेसबुक पर क्रेडिट कार्ड के विज्ञापन पर संपर्क किया। बाद में एक युवक उनके घर आया और ओटीपी की जानकारी ली। इसके बाद उनके क्रेडिट कार्ड से 80,000 रुपये की चोरी हो गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

Ghaziabad News: कार्ड बनवाने का झांसा देकर 80 हजार ठगे

Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। श्याम पार्क निवासी सूरज भान ने बताया कि 12 जुलाई को उन्होंने फेसबुक पर क्रेडिट कार्ड का विज्ञापन देखा। उन्होंने वहां दिए नंबर पर संपर्क किया। इसके बाद एक युवक साथी के साथ घर आया और ओटीपी की जानकारी ली। उनके जाने के बाद क्रेडिट कार्ड से 80 हजार रुपये का भुगतान हो गया। उन्होंने मामले में शिकायत दी है। प्रभारी एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से युवकों की पहचान की जा रही है।

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