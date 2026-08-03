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Ghaziabad News: रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चार बदमाश गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: मोदीनगर में पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्टल, तमंचा, चाकू और कार बरामद हुई हैं। आरोपी रात में चोरी करते थे और दिन में रेकी करते थे। इस गिरोह ने क्षेत्र में कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है।

Ghaziabad News: रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चार बदमाश गिरफ्तार

Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्टल, तमंचा, चाकू और कार बरामद की है। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि काफी समय से सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे है। सूचना के आधार पर सोमवार को पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान मोहसिन, शानू, शैलेंद्र कुमार और अशरफ के रूप में हुई है। बदमाशों ने बताया कि वह कार से दिन में रेकी करते थे और रात के समय चोरी की वारदात को अंजाम दे देते थे।

बदमाश क्षेत्र में अब तक दर्जनों चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके है।

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