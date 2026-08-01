Ghaziabad News: ट्रैक्टर ने दो टेंपो में टक्कर मारी, महिला घायल
Ghaziabad News: गाजियाबाद के नंदग्राम थानाक्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दो टेंपो में टक्कर मारी। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे जीटीबी अस्पताल दिल्ली रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। नंदग्राम थानाक्षेत्र में शुक्रवार शाम तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दो टेंपो में टक्कर मार दी। हादसे में एक टेंपो में सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी निवासी फरीद अहमद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी पत्नी खातून निशा शुक्रवार को साहिबाबाद के अर्थला स्थित अपने भाई इस्माइल के घर गई थी। वहां से लौटने के बाद वह नंदग्राम स्थित मरियम अस्पताल में भर्ती अपने परिचित से मिलने के लिए टेंपो से जा रही थी। शाम करीब पांच बजे जब टेंपो मेरठ रोड स्थित बाला जी धाम के सामने पहुंचा तो पीछे से तेज गति और लापरवाही से आए ट्रैक्टर ने टेंपो में टक्कर मार दी।
ट्रैक्टर की चपेट में दूसरा टेंपो भी आ गया। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक और उसके साथ मौजूद व्यक्ति को पकड़ लिया। चालक ने अपना नाम दिनेश निवासी भोआपुर गाजियाबाद बताया। उनकी पत्नी को पहले एमएमजी ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के कारण उसे जीटीबी अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया गया।
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