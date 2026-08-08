Ghaziabad News: कृषि यंत्रों के लिए आवेदन 10 तक
Ghaziabad News: गाजियाबाद में किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए 10 अगस्त तक आवेदन करने का अवसर दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी के अनुसार, कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं के तहत जैसे कि नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन और फसल अवशेष प्रबंधन योजना में यह सुविधा उपलब्ध है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, मोहित शर्मा। जिले के किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। इसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन होंगे। मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों एवं कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीडीओ ने बताया कि नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, किसान ड्रोन व अन्य एकल कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत एकल कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर और एग्रीगेटर को भी लाभ मिलेगा।
किसान ऑनलाइन आवेदन जन सेवा केंद्र पर जाकर कर सकते है।
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