Ghaziabad News: छात्राएं आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेकर सशक्त बनेंगी

Ghaziabad News: गाजियाबाद, गुलशन भारती। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्कूलों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। प्रशिक्षण में बालिकाओं को मार्शल आर्ट सिखाने के साथ-साथ आत्मविश्वास भी बढ़ाया जाएगा, ताकि बालिकाएं चुनौती के समय बिना डरे उसका सामना कर पाएं और खुद का बचाव कर सकें। बेसिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित जिले के 446 परिषदीय और चार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी 11 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत बचाव के तरीके सिखाए जाएंगे। इस दौरान बालिकाओं को जागरूक करने के साथ कठिन परिस्थितियों में खुद को बचाने के बारे में भी बताया जाएगा। इसके लिए पहले स्कूलों के व्यायाम शिक्षक और अनुदेशकों को छह दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा कुणाल मुद्गल ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए खेल अनुदेशकों और पीटीआई का चयन किया गया है, जो अलग-अलग स्कूलों की छात्राओं को प्रशिक्षित करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव ने बताया कि समाज में छेड़छाड़ की घटनाओं तथा हमलों आदि को देखते हुए ये निर्णय किया गया है, ताकि छात्राएं ऐसी किसी भी अनहोनी स्थिति में आत्मविश्वास न खोएं और उससे बाहर निकल सकें। इससे छात्राएं शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनेंगी और उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.