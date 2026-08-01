Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: छात्राएं आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेकर सशक्त बनेंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद में सरकारी स्कूलों की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को मार्शल आर्ट सिखाए जाएंगे। ये प्रोग्राम आत्मविश्वास बढ़ाने और चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। ट्रेनिंग फरवरी तक पूरी करनी है।

Ghaziabad News: छात्राएं आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेकर सशक्त बनेंगी

Ghaziabad News: गाजियाबाद, गुलशन भारती। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्कूलों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। प्रशिक्षण में बालिकाओं को मार्शल आर्ट सिखाने के साथ-साथ आत्मविश्वास भी बढ़ाया जाएगा, ताकि बालिकाएं चुनौती के समय बिना डरे उसका सामना कर पाएं और खुद का बचाव कर सकें। बेसिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित जिले के 446 परिषदीय और चार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी 11 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत बचाव के तरीके सिखाए जाएंगे। इस दौरान बालिकाओं को जागरूक करने के साथ कठिन परिस्थितियों में खुद को बचाने के बारे में भी बताया जाएगा। इसके लिए पहले स्कूलों के व्यायाम शिक्षक और अनुदेशकों को छह दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा कुणाल मुद्गल ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए खेल अनुदेशकों और पीटीआई का चयन किया गया है, जो अलग-अलग स्कूलों की छात्राओं को प्रशिक्षित करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव ने बताया कि समाज में छेड़छाड़ की घटनाओं तथा हमलों आदि को देखते हुए ये निर्णय किया गया है, ताकि छात्राएं ऐसी किसी भी अनहोनी स्थिति में आत्मविश्वास न खोएं और उससे बाहर निकल सकें। इससे छात्राएं शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनेंगी और उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

फरवरी तक पूरा करना होगा प्रशिक्षण

योजना के तहत छात्राओं को प्रशिक्षित करने के लिए 59 खेल अनुदेशक और पीटीआई का चयन किया गया है। प्रत्येक को पांच-पांच स्कूलों में प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी दी है, जो अपने समय और निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण कुल 48 दिन का होगा, जिसे फरवरी तक पूरा करना होगा।

सप्ताह में एक बार लगेगी क्लास

बालिकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्कूलों में सप्ताह में एक बार आत्मरक्षा प्रशिक्षण की क्लास लगाने की योजना है। जिला समन्यवक बालिका शिक्षा कुणाल मुद्गल ने बताया कि प्रशिक्षकों को पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है। कई स्कूलों में 14 जुलाई से इसकी शुरुआत भी हो गई है। सप्ताह में एक बार एक से डेढ़ घंटे की क्लास होगी.

प्रश्नोत्तर

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है?
इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्राओं को आत्मरक्षा का तरीका सिखाकर उन्हें सशक्त बनाना है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad Crime News Ghaziabad News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।