Ghaziabad News: कांवड़ियों को करंट से बचाने के लिए खंभों पर पॉलीथिन लगाई
Ghaziabad News: गाजियाबाद जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्युत निगम ने बिजली के खंभों पर पॉलीथिन चढ़ा दी है और ट्रांसफार्मर के चारों ओर बैरिकेडिंग की है। अधिकारियों का दावा है कि सभी आवश्यक प्रचार-प्रसार और सुरक्षा उपाय किए गए हैं।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, दीपक सिरोही। विद्युत निगम ने कांवड़ियों को करंट से बचाने के लिए कांवड़ मार्गों के बिजली के खंभों पर पॉलीथिन लगा दी है। ट्रांसफार्मर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की है।विद्युत निगम ने गैंग भी सक्रिय कर दिया है। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। पांच अगस्त से जनपद में कांवड़ियों की संख्या में इजाफा हो जाएगा।मेरठ रोड, जीटी रोड, पाइप लाइन मार्ग और गंगनहर पटरी पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ने लगेगा। ऐसे में सभी विभाग सुरक्षा व्यवस्था पर भी काम कर रहे हैं। विद्युत निगम ने कांवड़ मार्गों के बिजली खंभों पर पॉलीथिन लगाने का दावा किया है ताकि करंट न उतर सके।
ट्रांसफार्मर के पास बैरिकेडिंग की है।वहीं नगर निगम ने खंभों के पास बोर्ड लगाए हैं जिन पर लिखा है कि खंभों से दूरी बनाकर चलें।विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कांवड़ मार्गों पर अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है। बिजली व्यवस्था से जुड़ी कोई भी दिक्कत होने पर उसे तुरंत ठीक कराया जाएगा।इसके लिए गैंग सक्रिय है। विद्युत निगम जोन-2 के मुख्य अभियंता नरेश भारती ने बताया कि कांवड़ यात्रा की तैयारी पूरी है। मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।बिजली के खंभों पर पॉलीथिन लगा दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।