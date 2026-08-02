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Ghaziabad News: कांवड़ियों को करंट से बचाने के लिए खंभों पर पॉलीथिन लगाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्युत निगम ने बिजली के खंभों पर पॉलीथिन चढ़ा दी है और ट्रांसफार्मर के चारों ओर बैरिकेडिंग की है। अधिकारियों का दावा है कि सभी आवश्यक प्रचार-प्रसार और सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

Ghaziabad News: कांवड़ियों को करंट से बचाने के लिए खंभों पर पॉलीथिन लगाई

Ghaziabad News: गाजियाबाद, दीपक सिरोही। विद्युत निगम ने कांवड़ियों को करंट से बचाने के लिए कांवड़ मार्गों के बिजली के खंभों पर पॉलीथिन लगा दी है। ट्रांसफार्मर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की है।विद्युत निगम ने गैंग भी सक्रिय कर दिया है। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। पांच अगस्त से जनपद में कांवड़ियों की संख्या में इजाफा हो जाएगा।मेरठ रोड, जीटी रोड, पाइप लाइन मार्ग और गंगनहर पटरी पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ने लगेगा। ऐसे में सभी विभाग सुरक्षा व्यवस्था पर भी काम कर रहे हैं। विद्युत निगम ने कांवड़ मार्गों के बिजली खंभों पर पॉलीथिन लगाने का दावा किया है ताकि करंट न उतर सके।

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ट्रांसफार्मर के पास बैरिकेडिंग की है।वहीं नगर निगम ने खंभों के पास बोर्ड लगाए हैं जिन पर लिखा है कि खंभों से दूरी बनाकर चलें।विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कांवड़ मार्गों पर अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है। बिजली व्यवस्था से जुड़ी कोई भी दिक्कत होने पर उसे तुरंत ठीक कराया जाएगा।इसके लिए गैंग सक्रिय है। विद्युत निगम जोन-2 के मुख्य अभियंता नरेश भारती ने बताया कि कांवड़ यात्रा की तैयारी पूरी है। मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।बिजली के खंभों पर पॉलीथिन लगा दी है।

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