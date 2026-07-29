Ghaziabad News: झुके बिजली के खंभे से खतरा बढ़ा

Ghaziabad News: पलवल, अजित कुमार। गांव नांगल ब्राह्मण के पास 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन

Ghaziabad News: पलवल, अजित कुमार। गांव नांगल ब्राह्मण के पास 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन का एक खंभा आंधी-तूफान के बाद से झुकी हालत में खड़ा है। खेतों के बीच मौजूद यह खंभा किसानों और राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने जल्द मरम्मत की मांग करते हुए बिजली विभाग से दुर्घटना से पहले कार्रवाई करने की अपील की है।

बिजली खंभे का क्षति गांव नांगल ब्राह्मण के नजदीक स्थित यह बिजली का खंभा पिछले दिनों आए तेज आंधी-तूफान के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। तब से खंभा एक ओर झुका हुआ है और उसकी स्थिति लगातार चिंता बढ़ा रही है। आसपास के खेतों में किसान रोजाना खेती से जुड़े कार्यों के लिए आते-जाते हैं। ऐसे में खंभे के और कमजोर होने या अचानक गिरने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश और तेज हवा के दौरान खतरा और बढ़ जाता है। लोगों का मानना है कि समय रहते इसे ठीक नहीं किया गया तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

विभाग को जानकारी, फिर भी इंतजार ग्रामीणों का कहना है कि झुके हुए खंभे की जानकारी बिजली विभाग को दी जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। लोगों के अनुसार जिले में आए तूफान के दौरान कई बिजली खंभे और लाइनें प्रभावित हुई थीं, लेकिन जिन स्थानों पर तत्काल खतरा है, वहां प्राथमिकता के आधार पर काम होना चाहिए। गांव के लोगों ने बताया कि वे लगातार विभाग से इस समस्या को दूर करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हादसा होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि किसी की जान जोखिम में न पड़े।

किसानों ने उठाई जल्द कार्रवाई की मांग स्थानीय किसानों का कहना है कि झुका हुआ खंभा खेतों में काम करने वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यदि खंभा टूटकर नीचे गिरता है तो बिजली की तारें भी खेतों में फैल सकती हैं, जिससे गंभीर हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने विभाग से जल्द मरम्मत कर खंभे को सुरक्षित करने की मांग की है। उधर, बिजली विभाग के एसडीओ ने माना कि खंभा दुर्घटना का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को जल्द आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे और खंभे को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो।