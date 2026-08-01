Ghaziabad News: वृद्धा ने बेटी,दामाद समेत चार पर लगाया 2.38 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप
Ghaziabad News: मोदीनगर की वृद्धा उषा त्यागी ने अपनी बेटी, दामाद समेत चार लोगों पर 2.38 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। उषा ने अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए कृषि भूमि बेचकर यह रकम जुटाई थी। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। नगर की कृष्णाकुंज कॉलोनी निवासी वृद्धा उषा त्यागी ने बेटी,दामाद समेत चार लोगों पर 2.38 करोड़ रूपये हड़पने का आरोप लगाया है। उषा त्यागी ने अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए कृषि भूमि बेचकर यह रकम जुटाई थी। उन्होंने समाधान दिवस में जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है।
प्रकरण का विवरण
72 वर्षीय उषा त्यागी के अनुसार उनके पति सुशील त्यागी का अप्रैल 2020 में निधन हो गया था। पति की मौत के बाद लगभग छह बीघा कृषि भूमि उनके और बेटे सचिन त्यागी के नाम हो गई थी। बेटा सचिन पिछले पांच साल से बीमार है और उसे लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ऊषा त्यागी ने बेटे के इलाज और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए गांव की सारी जमीन बेच दी। उन्होंने जमीन बिक्री से मिले 2 करोड़ 38 लाख रुपये मोदीनगर स्थित बैंक में जमा करा दिए थे। आरोप है कि बेटी,दामाद पोती और पोते रकम हड़पने के लिए साजिश रची और दिसंबर 2025 में धोखे से रकम एक अन्य खाते में ट्रांसफर करवा ली। आरोपियों ने मौके का फायदा उठाकर खाते से सारी रकम निकाल ली। आरोप है कि उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की मगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उपजिलाधिकारी कोमल पंवार ने जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया।
सामान्य प्रश्न
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