Ghaziabad News: सड़क हादसे में बुजुर्ग घायल

Ghaziabad News: सड़क हादसे में बुजुर्ग घायल
Ghaziabad News: मोदीनगर के गांव सीकरी खुर्द में एक तेज रफ्तार कार ने 80 वर्षीय ज्ञानचंद्र को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद उन्हें गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी आशु के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Ghaziabad News: मोदीनगर, चंद्रशेखर त्यागी। गांव सीकरी खुर्द में तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आशु के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गांव सीकरी खुर्द निवासी 80 वर्षीय ज्ञानचंद्र गली में नल के पास बैठे थे। इसी बीच तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
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