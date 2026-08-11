साढ़े सात करोड़ की धोखाधड़ी में बुजुर्ग कारोबारी गिरफ्तार

ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने साढ़े सात करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में मंगलवार शाम बुजुर्ग कारोबारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने लोन के नाम पर एक कंपनी के निदेशक से रुपये लिए थे और बाद में इस रकम को खरीद का भुगतान दिखा दिया। वसुंधरा सेक्टर-11 में रहने वाले आयुष गोयल की कंपनी एलीगेंस कैपिटल सर्विसेज प्रा. लि. का दिल्ली के बाराखंभा रोड पर कार्यालय है। आयुष ने पुलिस को बताया कि जुलाई 2025 में दिल्ली के पीतमपुरा निवासी कारोबारी बिमल जैन ने उनसे संपर्क किया था। बिमल के भाई नरेश से उनकी पुरानी पहचान है। बिमल ने आठ करोड़ रुपये के लोन की जरूरत बताई।

10 फीसदी ब्याज के साथ दो साल में रकम वापस करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने बिमल को 7.60 करोड़ रुपये दे दिए। आरोप है कि बिमल ने एक भी बार ब्याज की रकम का भुगतान नहीं किया। उन्होंने नोटिस भेजा तो आरोपी ने लोन की रकम को हीरे की खरीद के एवज में भुगतान दर्शाते हुए उन्हें दस्तावेज भेज दिये। आरोपी ने उनकी कंपनी के दस्तावेज तैयार किए और इन पर फर्जी हस्ताक्षर कर यह दिखाने का प्रयास किया कि 7.60 करोड़ रुपये के हीरे उसने बेचे थे, जबकि वह हीरों का व्यापार नहीं करते। आरोपी ने एक फर्जी कंपनी बनाकर इस लेनदेन का जीएसटी भी भर दिया। उन्होंने मिलकर रुपये लौटाने को कहा तो आरोपी ने धमकी दी। कहा कि उसके भाई के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस आयुक्त को शिकायत दी। सहायक पुलिस आयुक्त सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी बिमल जैन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि उस पर डच बैंक का नौ करोड़ रुपये का लोन बकाया था। इसके भुगतान के लिए उसने आयुष के साथ फर्जीवाड़ा किया है। आरोपी के खिलाफ आर्थिक अपराध संगठन में भी पहले से धोखाधड़ी का केस दर्ज है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।