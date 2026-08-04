Ghaziabad News: चार वाहनों के ईसीएम चुराए
Ghaziabad News: वसुंधरा सेक्टर-1 के निवासी धीरेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपना वाहन दिल्ली प्रेस चौराहे के पास खड़ा किया था। सोमवार तड़के वाहन स्टार्ट करने पर पता चला कि ईसीएम चोरी हो गया। अन्य वाहन मालिकों के साथ भी यही समस्या हुई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
Ghaziabad News: ट्रांस हिंडन, आयुष गंगवार। वसुंधरा सेक्टर-1 निवासी धीरेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपना वाहन दिल्ली प्रेस चौराहे के पास खड़ा किया था। सोमवार तड़के वाहन स्टार्ट किया तो पता चला कि ईसीएम चोरी हो गया। मौके पर खड़े कमलेश, विंधेश्वर और त्रिलोक के वाहनों से भी ईसीएम गायब मिला। मुकदमा दर्ज कर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
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