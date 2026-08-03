Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghaziabad News: फर्जी नंबर प्लेट और दस्तावेजों से ई-रिक्शा बेचने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

Ghaziabad News: गाजियाबाद में एक बुजुर्ग ने डीलर पर ई-रिक्शा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने का आरोप लगाया है। वृद्ध ने अदालत में शिकायत की कि उसे किस्तें लेने के बावजूद पूरी रकम बैंक में जमा नहीं की गई। पुलिस ने एक ई-रिक्शा को सीज किया और मामला अब जांच में है।

Ghaziabad News: फर्जी नंबर प्लेट और दस्तावेजों से ई-रिक्शा बेचने का आरोप

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग ने प्रतिष्ठान के मालिक और डीलर पर फर्जी नंबर प्लेट और दस्तावेजों के साथ दो ई-रिक्शा बेचने का आरोप लगाया है।आरोप है कि वाहन की किस्तें लेने के बावजूद बैंक में पूरी रकम जमा नहीं की गईं। एक ई-रिक्शा पुलिस द्वारा सीज किए जाने के बाद मामला उजागर हुआ। इस संबंध में बुजुर्ग ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है। इस्लाम नगर निवासी बाबू खां ने अदालत में दिए प्रार्थना-पत्र में बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में घंटाघर स्थित एके बैट्री से दो ई-रिक्शा खरीदी थीं। पहली ई-रिक्शा 5 मार्च को 1.27 लाख रुपये और दूसरी 15 अगस्त को 1.25 लाख रुपये में खरीदी गई।

आरोप है कि डीलर अवनेंद्र कुमार उर्फ गोलू और प्रतिष्ठान के मालिक शेखर दूबे ने रजिस्ट्रेशन, आरसी और अन्य मूल दस्तावेज बाद में देने का भरोसा दिलाया था, लेकिन लंबे समय तक कागजात उपलब्ध नहीं कराए। बाबू खां का कहना है कि वह नियमित रूप से किस्तें जमा करते रहे। इसी बीच एक ई-रिक्शा पुलिस जांच में पकड़ी गई। दूसरी बार जांच के दौरान पुलिस ने वाहन का नंबर ऑनलाइन रिकॉर्ड में जांचा तो वह फर्जी निकला और ई-रिक्शा सीज कर दी गई। इसके बाद जब वह डीलर के पास पहुंचे तो पता चला कि उनसे किस्तें तो ली जाती रहीं, लेकिन कुछ रकम बैंक में जमा ही नहीं कराई गई। बाबू खां ने आरोप लगाया कि डीलर और मालिक ने फर्जी दस्तावेजों और नंबर प्लेट के जरिए वाहन बेचकर उनके साथ धोखाधड़ी की। विरोध करने और रकम वापस मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्होंने नगर कोतवाली और बाद में पुलिस आयुक्त से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके चलते उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर दो अगस्त को नगर कोतवाली में प्रोपराइटर अवनेंद्र कुमार उर्फ गोलू तथा मालिक शेखर दूबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
E-rickshaw Ghaziabad News Ghaziabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।