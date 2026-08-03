Ghaziabad News: फर्जी नंबर प्लेट और दस्तावेजों से ई-रिक्शा बेचने का आरोप

Ghaziabad News: गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग ने प्रतिष्ठान के मालिक और डीलर पर फर्जी नंबर प्लेट और दस्तावेजों के साथ दो ई-रिक्शा बेचने का आरोप लगाया है।आरोप है कि वाहन की किस्तें लेने के बावजूद बैंक में पूरी रकम जमा नहीं की गईं। एक ई-रिक्शा पुलिस द्वारा सीज किए जाने के बाद मामला उजागर हुआ। इस संबंध में बुजुर्ग ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है। इस्लाम नगर निवासी बाबू खां ने अदालत में दिए प्रार्थना-पत्र में बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में घंटाघर स्थित एके बैट्री से दो ई-रिक्शा खरीदी थीं। पहली ई-रिक्शा 5 मार्च को 1.27 लाख रुपये और दूसरी 15 अगस्त को 1.25 लाख रुपये में खरीदी गई।

आरोप है कि डीलर अवनेंद्र कुमार उर्फ गोलू और प्रतिष्ठान के मालिक शेखर दूबे ने रजिस्ट्रेशन, आरसी और अन्य मूल दस्तावेज बाद में देने का भरोसा दिलाया था, लेकिन लंबे समय तक कागजात उपलब्ध नहीं कराए। बाबू खां का कहना है कि वह नियमित रूप से किस्तें जमा करते रहे। इसी बीच एक ई-रिक्शा पुलिस जांच में पकड़ी गई। दूसरी बार जांच के दौरान पुलिस ने वाहन का नंबर ऑनलाइन रिकॉर्ड में जांचा तो वह फर्जी निकला और ई-रिक्शा सीज कर दी गई। इसके बाद जब वह डीलर के पास पहुंचे तो पता चला कि उनसे किस्तें तो ली जाती रहीं, लेकिन कुछ रकम बैंक में जमा ही नहीं कराई गई। बाबू खां ने आरोप लगाया कि डीलर और मालिक ने फर्जी दस्तावेजों और नंबर प्लेट के जरिए वाहन बेचकर उनके साथ धोखाधड़ी की। विरोध करने और रकम वापस मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्होंने नगर कोतवाली और बाद में पुलिस आयुक्त से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके चलते उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर दो अगस्त को नगर कोतवाली में प्रोपराइटर अवनेंद्र कुमार उर्फ गोलू तथा मालिक शेखर दूबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।