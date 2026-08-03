Ghaziabad News: मधुबन बापूधाम के 350 भूखंडों की 19- 20 अगस्त को ई लॉटरी होगी
Ghaziabad News: गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के अंतर्गत 350 भूखंडों के लिए ई-लॉटरी 19 और 20 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इस योजना में 42,511 लोगों ने आवेदन किया है। यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, जिसमें विभिन्न अधिकारियों की एक समिति शामिल है।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, नतिन कौशिक। मधुबन बापूधाम आवासीय योजना संख्या के अंतर्गत 350 आवासीय भूखंडों के आवंटन हेतु ई-लॉटरी प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। जीडीए की मधुबन बापूधाम में अपनी जमीन अपना आसमान आवासीय भूखंड योजना की ई लॉटरी 19 व 20 अगस्त को होगी। इस योजना के तहत 350 आवासीय भूखंडों के लिए 42,511 लोगों ने आवेदन किया था। अधिकारियों की माने तो औसतन एक भूखंड पर 121 लोगों ने दावेदारी की है। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि लोहिया नगर के हिंदी भवन में होने वाली ई लॉटरी में 19 अगस्त को ए, बी, सी व डी श्रेणी के आवेदकों की ई लॉटरी होगी।
जबकि 20 अगस्त को एफ, जी, एच व आई श्रेणी के आवेदकों की ई-लॉटरी आयोजित की जाएगी। दोनों दिन ई लॉटरी की प्रक्रिया सुबह साढ़े 11 बजे शुरू की जाएगी। ई-लॉटरी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपर सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जिसमें विद्युत विभाग, जिला प्रशासन, प्राधिकरण के मुख्य अभियंता, संबंधित जोन प्रभारी तथा मुख्य नगर नियोजक सहित विभिन्न अधिकारियों को सदस्य नामित किया गया है। जीडीए ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित रहकर ई-लॉटरी की संपूर्ण प्रक्रिया को सुचारु एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। साथ ही आयोजन स्थल पर विद्युत, ध्वनि व्यवस्था, वीडियो रिकॉर्डिंग, पेयजल तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। ई-लॉटरी प्रक्रिया पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जाएगी, जिससे सभी पात्र आवेदकों को समान अवसर उपलब्ध हो सके। बता दें कि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जनहित पोर्टल के माध्यम से 11 मई से चार जून तक संचालित की गई थी।
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