Ghaziabad News: डॉ. एके दीक्षित पीएमएस संघ के निर्विरोध जिलाध्यक्ष बने

Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) संघ के चुनाव में डॉ. अजेन्द्र कुमार दीक्षित निर्विरोध जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए। उनके मैदान में आते ही दो डॉक्टरों ने अध्यक्ष पद पर नाम वापस ले लिए। महिला उपाध्यक्ष पद पर डॉ. नेहा गोस्वामी और केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य पद पर डॉ. नितिन प्रियदर्शिनी भी निर्विरोध निर्वाचित किए गए। उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान 19 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सीएमओ कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर सभागार में होगा। कुल 121 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान समाप्त होने के बाद शाम 7 बजे परिणाम घोषित किए जाएंगे।चुनाव अधिकारी डा. पंकज शर्मा और उपचुनाव अधिकारी डा. राजेश तेवतिया ने बताया कि सबसे दिलचस्प मुकाबला उपाध्यक्ष पद पर होगा।