Ghaziabad News: स्कूलों की अनफिट बसों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश

Ghaziabad News: -जिलाधिकारी ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सुरक्षा कार्यों की समीक्षा की -जिलाधिकारी

Ghaziabad News: गाजियाबाद, दीपक सिरोही। कलेक्ट्रेट में बुधवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक हुई। इसमें जिलाधिकारी ने स्कूलों की अनफिट बसों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद के सभी ब्लैक स्पॉट का काम समय से पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं डासना के पास लूप पर प्रस्तावित निर्माण कार्य कांवड़ यात्रा के बाद अगस्त में पूरा कराने के लिए कहा।

सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों की समीक्षा जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने महात्मा गांधी सभागार में सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों, ब्लैक स्पॉट सुधार, यातायात प्रबंधन और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयास की समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया कि जनपद में चिन्हित 22 ब्लैक स्पॉट में से 17 पर सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं। शेष पांच ब्लैक स्पॉट में से वैशाली, मोहननगर और कौशांबी में भी सड़क सुरक्षा के काम पूरे हो गए हैं। वहीं जोहरी एन्क्लेव और लोनी बस अड्डा स्थित ब्लैक स्पॉट पर काम चल रहा है।

निर्माण कार्यों की योजना उन्होंने एनएचएआई अधिकारियों को निर्देश दिए कि डासना स्थित लूप पर प्रस्तावित निर्माण कार्य कांवड़ यात्रा के बाद अगस्त में पूरा कराया जाए। एनएचएआई मेरठ एक्सप्रेसवे पर जहां जाम लगता है उसे खत्म करने की योजना बना रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को तैयार कर शुक्रवार तक उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए कहा।

यातायात नियमों का उल्लंघन परिवहन विभाग के अधिकारियों को सड़क सुरक्षा नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन और वाहन सीज करने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि जो स्कूल बसें अनफिट हैं या जिनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं या फिर निर्धारित मानकों के विपरीत संचालन कर रही हैं तो उनके संचालन पर रोक लगाई जाए। जिलाधिकारी ने सेक्टर-62 क्षेत्र में बस स्टैंड के पास लोगों की सुविधा के लिए निगम को अस्थायी शौचालय बनाने के लिए कहा।

अवैध पार्किंग और होर्डिंग्स हटाने के निर्देश जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाली अवैध पार्किंग, अव्यवस्थित ढंग से खड़े किए वाहन और सड़क पर लंबे समय तक खड़े रहने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग्स हटाए जाएं। आवश्यक स्थानों पर दिशा-सूचक बोर्ड लगाए जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (नगर), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, अधिशासी अभियंता जीडीए, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग आदि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

अधूरी जानकारी पर नाराजगी जताई बैठक में एनएचएआई अधिकारी अधूरी जानकारी के साथ पहुंचे। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक बैठक में संबंधित अधिकारी या अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति की जाए। बैठक में उनसे संबंधित सभी बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा अधूरी जानकारी के साथ बैठक में आने पर कार्रवाई की जाएगी।