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Ghaziabad News: सात खिलाड़ी स्वीमिंग ट्रायल के लिए चयनित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित देहरादून पब्लिक स्कूल में जिलास्तरीय सब जूनियर तैराकी का ट्रायल हुआ। इसमें कुल सात खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिनमें चार बालिकाएं और तीन बालक शामिल हैं। चयनित खिलाड़ी 10 अगस्त को ग्रेटर नोएडा में मंडलीय ट्रायल में हिस्सा लेंगे।

Ghaziabad News: सात खिलाड़ी स्वीमिंग ट्रायल के लिए चयनित

Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। गोविंदपुरम स्थित देहरादून पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को जिलास्तरीय सब जूनियर बालक-बालिका तैराकी का ट्रायल हुआ। प्रदर्शन के आधार पर कुल सात खिलाड़ियों का चयन मंडलीय ट्रायल के लिए किया गया है। इसमें चार बालिकाएं और तीन बालक शामिल हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन ने बताया कि बालिका वर्ग में 100 मीटर फ्री स्टाइल में जेजलिन अग्रवाल और मेघा कुमार का चयन किया गया है। 50 मीटर फ्री स्टाइल में मुग्धा गुप्ता और तृषा सिंह चयनित हुई। वहीं, बालक वर्ग में सात्विक कुमार सिन्हा, लक्षित चिकारा और रुद्राक्ष सुंदरियाल का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि ये सभी खिलाड़ी 10 अगस्त को ग्रेटर नोएडा स्थित ओलंपिया स्वीमिंग अकादमी में होने वाले मंडलीय ट्रायल में भाग लेंगे।

उन्होंने चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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