Ghaziabad News: सात खिलाड़ी स्वीमिंग ट्रायल के लिए चयनित
Ghaziabad News: गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित देहरादून पब्लिक स्कूल में जिलास्तरीय सब जूनियर तैराकी का ट्रायल हुआ। इसमें कुल सात खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिनमें चार बालिकाएं और तीन बालक शामिल हैं। चयनित खिलाड़ी 10 अगस्त को ग्रेटर नोएडा में मंडलीय ट्रायल में हिस्सा लेंगे।
Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। गोविंदपुरम स्थित देहरादून पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को जिलास्तरीय सब जूनियर बालक-बालिका तैराकी का ट्रायल हुआ। प्रदर्शन के आधार पर कुल सात खिलाड़ियों का चयन मंडलीय ट्रायल के लिए किया गया है। इसमें चार बालिकाएं और तीन बालक शामिल हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन ने बताया कि बालिका वर्ग में 100 मीटर फ्री स्टाइल में जेजलिन अग्रवाल और मेघा कुमार का चयन किया गया है। 50 मीटर फ्री स्टाइल में मुग्धा गुप्ता और तृषा सिंह चयनित हुई। वहीं, बालक वर्ग में सात्विक कुमार सिन्हा, लक्षित चिकारा और रुद्राक्ष सुंदरियाल का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि ये सभी खिलाड़ी 10 अगस्त को ग्रेटर नोएडा स्थित ओलंपिया स्वीमिंग अकादमी में होने वाले मंडलीय ट्रायल में भाग लेंगे।
उन्होंने चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।