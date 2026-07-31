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Ghaziabad News: सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल्स 13 अगस्त को होंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में 13 अगस्त को महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे। इन ट्रायल्स में विभिन्न खेलों जैसे टेनिस, वॉलीबॉल, तैराकी, और फुटबॉल के लिए चयन किया जाएगा। भाग लेने के लिए सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों को 14 अंक प्राप्त करने होंगे।

Ghaziabad News: सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल्स 13 अगस्त को होंगे

Ghaziabad News: गाजियाबाद, वंदना। महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में 13 अगस्त को जिला स्तरीय सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे। इसमें टेनिस, वॉलीबॉल, तैराकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, शतरंज, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स, फुटबॉल, कैरम, ब्रिज, कुश्ती, पॉवरलिफ्टिंग, क्रिकेट, हॉकी, खो-खो और योगासन के ट्रायल्स कराए जाएंगे। ट्रायल्स के आधार पर खिलाड़ियों का चयन मंडल स्तरीय ट्रायल के लिए किया जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन ने बताया कि निर्धारित खेलों में चयन फिजिकल टेस्ट के आधार पर आयोजित होंगे। इसमें प्रतिभागी को कम से कम 14 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। 14 अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी ही स्किल टेस्ट देने के पात्र होंगे।

उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को दोपहर तीन बजे से ट्रायल शुरू होंगे। इसमें केवल पूर्ण सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ही भाग ले सकते हैं।

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